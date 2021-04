Grote zoekactie aan Albertkanaal in Stelen bij Geel

De politie zocht zowel in als rond het Albertkanaal. Daarbij zette ze duikers in en ook een politiehelikopter. Volgens het parket zou de actie te maken hebben met een overval in een huis in Wilders, in Geel. Daarbij raakte de bewoonster gewond. De politie is op zoek naar minstens twee verdachten en ook naar voorwerpen die bij de homejacking gebruikt werden.