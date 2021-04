“De hetze moet stoppen.” zeiden de advocaten van Sihame El Kaouakibi. Ze hadden het zelfs over het failliet van de vierde macht, de pers dus, omdat die het vermoeden van onschuld niet zou respecteren. Er is sprake van een digitale lynchpartij. Nu moeten journalisten er inderdaad voor oppassen om niet in de media al te veroordelen. Trial by media heet dat dan en dat moet je vermijden. Maar hoe doe je dat?