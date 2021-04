20 studenten uit India die hier in quarantaine zitten, besmet met Indiase coronavariant

Het is moeilijk om nu al te zeggen dat de Indiase variant besmettelijker is of meer ziek maakt. "Het onderzoek naar deze variant loopt nog volop", zegt Van Ranst. Toch vindt hij dat er meer en meer argumenten zijn om ons zorgen te maken over deze variant. "In India zijn vandaag meer dan 315.000 nieuwe besmettingen geteld, dat is het hoogste aantal tot nog toe daar. De epidemie is daar niet onder controle."