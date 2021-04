Coronacrisis dwingt Genks bedrijf Deusjevoo zichzelf heruit te vinden

Dat de coronacrisis een impact zou hebben op onze economie, vermoedde men al. Nu voorspelt werkgeversorganisatie VOKA Limburg dat enkele sectoren in de provincie stevig getroffen zullen worden, onder andere de export, de bouw en de autosector. Het Genkse bedrijf Deusjevoo, dat al meer dan 20 jaar decors bouwt voor de tv-wereld en de showbizz, kan erover meespreken. "Nu dat er stilaan wat meer perspectief lijkt te komen, ben ik voorzichtig positief", vertelt CEO Jo Peters. "Het was ontzettend zwaar voor ons. Bij momenten is het een emotionele rollercoaster: dan krijg je ineens een geweldig project en dezelfde dag zegt een belangrijk klant af."

Het voorbije jaar lag 90 procent van zijn business volledig stil. "Opnames van tv-producties konden helemaal niet meer plaatsvinden, beurzen waren massaal geannuleerd. Om nog maar te zwijgen over andere evenementen", vertelt Peters. Het bedrijf heeft nu nieuwe plannen om naar uit te kijken. Vooral de showbizzsector lijkt aan een inhaalmanoeuvre bezig te zijn. "We hebben op dit momenten onze handen vol met De Cooke & Verhulst show, binnenkort komt de EK-quiz, De Match van de Waarheid, en dan mogen we ook het decor van K2 zoekt K3 verzorgen."

