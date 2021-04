Maken Antwerpse Kempen kans op  eigen Nationaal Park?

"We zijn een gebied van ruim 6000 hectare op de grens van Vlaanderen en Nederland", zegt Jan Weverbergh, coördinator van Grenspark Kalmthoutse Heide op Radio 2 Antwerpen. "Dat is best groot naar Vlaamse normen, er zijn weinig gebieden van die omvang, en we voldoen op die manier aan de formele criteria die door de minister in de oproep zijn gelanceerd. We denken ook dat we heel veel troeven hebben op vlak van natuur en natuurbeleving voor recreanten, daarom willen we ons kandidaat stellen voor die titel van Nationaal Park", aldus Weverbergh.