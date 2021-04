Karel de Grote Hogeschool richt denktank op om meer meisjes warm te maken voor ICT

In de informaticaopleidingen van de Karel de Grote Hogeschool zitten een pak minder meisjes dan jongens. "Momenteel zijn er van de 631 studenten in de Nederlandstalige bacheloropleiding maar 51 meisjes", zegt Gielis. "Voorlopig zijn er dus nog te weinig vrouwelijke rolmodellen in ICT .”

"We merken dat informatica in het secundair onderwijs slechts heel beperkt aan bod komt", gaat Gielis verder. "We zijn met de studentes gaan samenzitten om te kijken hoe we meer meisjes kunnen warm maken voor de opleiding. Zo willen we meisjes naar secundaire scholen sturen om er te gaan vertellen over hun ervaringen als informaticus."

"Ook op onze website willen we de stereotiepen doorprikken. Zo willen we niet alleen jongens op de foto's en bij de getuigenissen plaatsen, maar ook meisjes aan bod laten komen", zegt Gielis nog. "Er wordt ook gedacht aan een specifiek vrouwelijke studentenclub, zodat ze elkaar daar kunnen vinden."