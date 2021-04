VS belooft op klimaattop om uitstoot van broeikasgassen met de helft te  verminderen tegen 2030 

De 50 procent van de VS ligt in lijn met wat de Europese Unie eerder aankondigde: 55 procent minder broeikasgassen tegen 2030, vergeleken met de uitstoot in 1990. De VS is momenteel de op één na grootste uitstoter in de wereld, na China.

Biden benadrukte de grote voordelen van een wereldwijd klimaatfront met verscherpte ambities, nu de engagementen van Parijs niet meer voldoende blijken om de anderhalve graad te halen.

"Geen enkel land kan dit alleen doen. Maar we kunnen er komen als iedereen, elk land, scherpere ambities vastlegt. We moeten bewegen, en snel. Het zal ons toelaten om makkelijker te ademen in de toekomst, letterlijk en figuurlijk", zei Biden in zijn openingsspeech. Hij beloofde ook meer financiële hulp aan ontwikkelingslanden om de omslag naar een groenere economie te maken.