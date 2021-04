Facebook liet politici wegkomen met misleiding, zegt klokkenluider: "Het voelde alsof ik bloed aan mijn handen had"

Volgens Sophie Zhang is dat het bewijs dat niet-westerse landen geen prioriteit zijn voor Facebook in de strijd tegen politieke manipulatie. Maar de voormalige data-analist ziet nog een andere verklaring, volgens Zhang is mogelijke PR-schade bij het bedrijf een belangrijke drijfveer om al dan niet in te grijpen: “Meestal zijn het overheden of journalisten die waarschuwen dat er iets vreemds aan de hand is. Wat er in Honduras gebeurd is, dat heb ik zelf onderzocht. Niemand buiten het bedrijf kon dus druk zetten op Facebook.”