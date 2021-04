Konijnenasiel in Maldegem zit overvol: "Impulsaankopen uit verveling tijdens de lockdown, dat doe je niet met dieren"

Het asiel mag eigenlijk maar 50 konijnen opvangen, maar dat getal is ondertussen bereikt: "We zitten aan onze limiet. En we krijgen dagelijks mensen binnen die hun dieren willen brengen, of ze bellen om te zeggen dat ze ergens in het wild tamme konijntjes gezien hebben." Jaarlijks komen in bepaalde periodes veel konijnen binnen, maar nu is de situatie wel heel erg door de lockdown, getuigt Bultynck.