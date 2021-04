Kravaalbos in Asse wordt groter en toegankelijker, "We gaan resoluut voor meer openbaar bos"

De uitbreiding van het Kravaalbos past ook helemaal binnen de doelstelling van Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) om in Vlaanderen tegen 2024 zo'n 4000 hectare bos bij te creeëren. “Vlaanderen kiest resoluut voor meer openbaar bos. We willen de lat zowel voor de belevingswaarde als voor de biodiversiteit en de duurzaamheid heel hoog leggen. Met zijn oude loofbomen, het brongebied van de Leibeek en de schitterende voorjaarflora past het uitgebreide Kravaalbos meer en meer in het rijtje van topdomeinen in de brede Vlaamse Rand, zoals het Zoniënwoud, het Hallerbos en het Park van Gaasbeek", aldus Demir.