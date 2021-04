Liveblog: Aantal patiënten in het ziekenhuis en op intensieve zorg blijft rond hetzelfde niveau schommelen

Enkele duizenden studenten uit alle Vlaamse lerarenopleidingen gaan de volgende weken leerkrachten uit het basisonderwijs helpen in de klas. Bedoeling is om zo kinderen te ondersteunen die wegens de coronacrisis extra begeleiding nodig hebben. De laatstejaarsstudenten doen samen met de klasleerkrachten aan team-teaching. Op die manier kunnen kleine groepjes leerlingen die extra oefening nodig hebben, begeleid worden door de klasleerkracht terwijl de student verder lesgeeft aan de klas of omgekeerd. Voor de studenten telt dit mee voor hun stage. Het initiatief past ook in het project “Kleine Kinderen Grote Kansen” in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting.



De hulp van de studenten uit de lerarenopleidingen is welkom voor de scholen, want ze vinden maar moeilijk leraren die kunnen inspringen. Dat blijkt ook uit de cijfers van de VDAB. Die kreeg vorige maand meer dan 600 vacatures binnen voor leraren basisonderwijs. In maart 2019, dus voor corona, waren er dat nog geen 500. En in het secundair onderwijs is het lerarentekort nog nijpender. Daar steeg het aantal ontvangen vacatures voor diezelfde maanden van bijna 900 naar meer dan 1.100. En dat is maar het topje van de ijsberg, want veel scholen melden hun vacatures niet altijd aan de VDAB.