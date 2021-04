Mens op Mars weer stapje dichterbij: marsrover Perseverance heeft zuurstof geproduceerd

De marsrover Perseverance is erin geslaagd zuurstof te produceren op de planeet Mars. Perseverance zette een deeltje van de atmosfeer van de Rode Planeet om in zuurstof, meldt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Dat is natuurlijk cruciaal als we ooit astronauten op Mars willen kunnen doen rondlopen (en hen willen terughalen naar hier).