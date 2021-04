Middenveldorganisaties: "Ouderen met inkomensgarantie zijn geen fraudeurs, controleer ze daarom niet zo streng"

De controles werden een aantal jaren geleden dus strenger. Wie naar het buitenland gaat bijvoorbeeld, hoe kort ook, moet dat vooraf melden aan de pensioendienst. Als je dat niet doet, riskeer je een sanctie. En ook wie langer dan 21 dagen op een ander adres verblijft, binnen België, moet dat vooraf melden.

Uitkeringsgerechtigden krijgen geen boete, maar als er toevallig controle is op hun adres, terwijl zij bijvoorbeeld aan zee verblijven met familie, riskeren ze hun inkomensgarantie te verliezen. De overheid gaat er immers van uit dat wie afwezig is, in het buitenland verblijft en hier dus geen uitkering kan krijgen. Bovendien wordt ook een verblijf in het buitenland beperkt tot slechts 29 dagen.

De controles worden door postbodes uitgevoerd. Uitkeringsgerechtigden weten niet wanneer ze gecontroleerd worden. Als ze drie keer een controle missen, hebben ze nog slechts vijf werkdagen de tijd om met een verblijfsbewijs naar het gemeentehuis te gaan. Veel mensen vrezen dan ook de postbode te missen en getuigen dat ze eigenlijk onder een soort huisarrest leven.