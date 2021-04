Club Brugge ontwikkelt lessenpakket rond racisme en diversiteit: "Minister Bart Somers en voorzitter Bart Verhaeghe zitten weer op schoolbanken"

Ook de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhaeghe, woonde de les bij. "Dit gaat over basiswaarden en normen in onze samenleving. Wij staan met Club Brugge voor die waarden en normen. Deze klas is divers en dat is in een voetbalclub net hetzelfde. Meer nog, die diversiteit is net onze sterkte. Het is een bewijs dat we samen sterk zijn. Als iedereen gelijk is, dan raak je het verst. De leerlingen waren best wel ontroerd. Ik ben blij dat dit lessenpakket die emoties kan opwekken."