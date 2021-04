Skelet potvis Valentijn vanaf 2023 in vernieuwd Navigo-museum in Oostduinkerke te zien

Vanaf 2023 kan je het skelet van potvis Valentijn bewonderen in de nieuwe museumvleugel. De potvis spoelde 30 jaar geleden aan in Oostduinkerke en werd toen onmiddellijk begraven. 2 jaar geleden groef de gemeente hem terug op. Valentijn is ongeveer 17 meter lang en 2 meter en 50 centimeter breed. Hiermee is hij de nieuwste en meteen ook de grootste museumbewoner.

De nieuwe vleugel zal uit 2 verdiepingen bestaan om de bezoekers een unieke beleving te geven. "De mensen zullen niet alleen onder en rond de potvis kunnen wandelen, maar ze zullen ook een indrukwekkend zicht hebben vanop de bovenste verdieping", voegt directrice Ineke Stevens toe.

Het museum sluit tijdens de werken tijdelijk de deuren.