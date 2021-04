CHECK: Neen, aanstaande zaterdag is het niet "Nationale Verkrachtingsdag"

Maar virale broodjeaapverhalen hebben in het verleden al daadwerkelijke schade aangericht. Niet alleen maken ze bepaalde groepen in de maatschappij onnodig verdacht, soms leiden ze tot massahysterie die ernstige gevolgen heeft. Het bekendste voorbeeld zijn de Indiase ‘WhatsApp-lynchings’ waarbij de voorbije 5 jaar al meer dan 20 doden vielen. Nadat ongefundeerde berichten over dieven of kinderontvoerders in de regio zich via WhatsApp over het Indiase platteland verspreidden, werden verschillende onschuldige toevallige passanten door opgezweepte massa’s vermoord op verdenking van diefstal of ontvoering.