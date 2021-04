Nieuwe coalitie in onbestuurbaar Machelen al bijna rond: oud-burgemeester De Groef wil sjerp weer ombinden

In februari verklaarde de gemeenteraad van Machelen de gemeente onbestuurbaar na aanhoudende strubbelingen binnen meerderheidspartij CD&V. Coalitiepartner N-VA stemde toen samen met de oppositiepartijen mee voor de onbestuurbaarheid. Gisteren liet Minister Bart Somers weten dat de gemeente op zoek moet naar een nieuw gemeentebestuur. Als grootste partij is Vooruit-Spirit-Groen nu aan zet om een nieuw college van burgemeester en schepenen te vormen, vindt De Groef. "Natuurlijk zijn er intussen al gesprekken geweest tussen ons en N-VA. De gemeenteraad heeft de gemeente al op 16 februari onbestuurbaar verklaard. Dan is het normaal dat je in tussentijd onderling al begint te praten. We hopen dat de gesprekken zo snel mogelijk zijn afgerond zodat we de gemeente snel weer kunnen besturen", vertelt De Groef.

Als Vooruit-Spirit-Groen samen met N-VA een coalitie vormt, hebben ze samen een meerderheid van 16 op 25 zetels in de gemeenteraad. "En de kans dat ik de komende periode opnieuw burgemeester word, is groot. Maar de verdeling van de functies moeten we nu nog finaliseren," aldus De Groef.