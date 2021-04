Nog meer coronabesmettingen in gevangenis Dendermonde, nieuwe gevangenen in afzondering

Omdat gedetineerden met meer dan 1 in een cel leven en omdat er plaatsgebrek is in de gevangenissen, is het moeilijk om de besmette mensen apart te houden van de niet-besmette, geeft Kathleen Van de Vijver toe. "We bekijken met de medische dienst hoe we de niet-besmette mensen kunnen beschermen. Iedereen in de cel wordt getest en opgevolgd. De hoogbesmettelijke personen worden overgebracht naar de covidafdeling van Brugge. Indien nodig kunnen we mensen naar het ziekenhuis brengen, maar nu zitten ze in hun cel in medische isolatie."

Sinds het begin van de pandemie een jaar geleden is in de gevangenis van Brugge een covidafdeling ingericht. "Het is een afdeling waar we 20 bedden hebben leegemaakt, zodat de besmette gedetineerden daar afgezonderd kunnen blijven."