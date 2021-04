Blijft Boelwerfkraan Temse bestaan? Minister Diependaele start openbaar onderzoek na vraag opheffing erfgoedbescherming

De geschiedenis van de kraan is een complex verhaal. In 2004 werd ze beschermd wegens de sociaal-culturele en de industrieel-archeologische waarde. In 2011 was er al sprake om de kraan te restaureren. In 2016 was er vervolgens geprobeerd om de bescherming van de kraan op te heffen, maar het lokaal bestuur van Temse diende begin 2018 toen opnieuw een restauratiedossier in.