Oproep burgemeester Lanaken: "Volg strikt de coronamaatregelen op"

Om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd, zal er extra politie ingezet worden. "De politie heeft intussen 3 coronapatrouilles op het terrein om te handhaven en ze zullen ook beboeten." Het is tijd om in te grijpen, zegt Keulen. "Als je op de tweede plaats staat in heel Vlaanderen, dan mag je niet wegkijken, dat is schuldig verzuim."