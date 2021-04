Met hoeveel zullen we een terrasje mogen doen en tot hoe laat? Het Overlegcomité moet straks deze knopen doorhakken

Wat dat laatste betreft, lijkt er binnen de politieke wereld weinig twijfel te bestaan over het feit dat 8 mei wel degelijk de datum wordt waarop de terrassen van de horeca opnieuw zullen mogen openen, zeker nu het doel van 70 procent (met een eerste prik) gevaccineerde 65-plussers al gehaald is.

De knopen die het Overlegcomité straks moet doorhakken, zijn in de eerste plaats de modaliteiten waarop de terrassen zullen mogen openen. Het dragen van een mondmasker bij verplaatsingen en afstand tussen de tafels lijkt evident. De discussie op het Overlegcomité zal vooral gaan over met hoeveel we aan een tafel mogen zitten. En tot hoe laat?

Wat betreft het verplichte sluitingsuur zullen de politici een compromis moeten vinden tussen wat de horeca wil en waarrond sommige politici de druk al hebben opgevoerd (zo laat mogelijk) en wat de experts liever zien (een vroeger uur. Want hoe later, hoe groter de kans op onvoorzichtig gedrag). Voorstellen circuleren tussen 20 en 23 uur. De kans is reëel dat als compromis de terrassen openblijven tot 22 uur ’s avonds.

Wellicht zullen er 6 mensen aan een tafeltje mogen zitten, al hoor je ook het cijfer 4. Het wordt mogelijk een duidelijk cijfer zónder bijkomende verplichtingen zoals binnen je bubbel of met je knuffelcontacten. De toppolitici beseffen dat dat laatste toch maar moeilijk te controleren is.