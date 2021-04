Permanente politiebewaking bij vliegtuigbom in Rieme, ontmanteling gebeurt pas zaterdag

Evergem verwittigde vóór de werken al dat er vliegtuigbommen konden gevonden worden tijdens graafwerken. Dat komt omdat de olieraffinaderij daar tijdens de tweede wereldoorlog een doelwit was. De inwoners van Rieme wisten dus dat er af en toe evacuatie mogelijk was. Gisteren gebeurde dat voor de derde keer dit jaar. In januari en maart werd er nog al munitie gevonden, en moesten mensen tijdelijk uit de buurt blijven. Nu gaat het om munitie die in de Monumentstraat gevonden is. De politie stelde een perimeter van 100 meter rond de munitie in en omwonenden werden geëvacueerd naar sportcentrum Hoge Wal.