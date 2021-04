"Een foto nemen van mijn bankkaart? Geen probleem": De Inspecteur test phishing uit in échte leven bij mensen thuis

De Inspecteur van Radio 2 probeerde in het échte leven uit wat phisers online doen. "We gebruikten het verhaal dat nu in veel mails wordt gebruikt, je moet zogezegd nog geld terugkrijgen van de belastingen en daarvoor moet je even je bankrekening doorgeven." Hij klopte aan bij verschillende mensen thuis en stelde zich voor als medewerker van de FOD Financiën. Daarmee wilde Pichal achterhalen of het mogelijk is om heel snel het vertrouwen van mensen te winnen, wanneer je je uitgeeft als iemand anders.