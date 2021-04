Plan B aflevering #51: welke fenomenen uit Vlaamse politiek legt zaak-Sihame El Kaouakibi allemaal bloot? 

De perikelen van het liberale parlementslid Sihame El Kaouakibi houden de Vlaamse politieke wereld nu al enkele weken bezig. Lets Go Urban (LGU), haar organisatie die via danslessen kansarme jongeren promotiekansen wou bieden, staat in het oog van een mediatieke storm. LGU heeft de voorbije jaren rijkelijke subsidies gekregen van zowat alle politieke niveaus: de stad Antwerpen, het district Antwerpen, de provincie Antwerpen, de politie van Antwerpen, het Vlaamse gewest en de federale regering. Een rapport van de voorlopige bewindsvoerster, die werd aangesteld nadat 3 bestuursleden van LGU daarom vroegen, én een audit van de stad Antwerpen zijn vernietigend voor het beheer van Sihame El Kaoukibi bij LGU. Ze wordt beschuldigd van subsidiefraude, van valsheid in geschrift en van verduistering. Een van haar advocaten, Johan Vande Lanotte, spreekt daarom van een "digitale lynchpartij" die een eerlijk proces onmogelijk maakt. En tenslotte is er nog de kwestie dat Sihame El Kaouakibi voorlopig blijft zetelen als Vlaams parlementslid, ondanks het feit dat de Open Vld haar uit de partij heeft gezet. Kortom, vragen genoeg voor Alain Gerlache (RTBF) aan Ivan De Vadder (VRT NWS).