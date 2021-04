Politie onderschept meer dan 8 kilogram heroïne op E17 in Gentbrugge

Tijdens een controle op de E17 in Gentbrugge is 8,5 kilogram heroïne gevonden in een personenwagen met Franse nummerplaat. Naast heroïne heeft de politie ook 600 gram cocaïne en 100 gram mefedrone aangetroffen. De bestuurder, een 32-jarige man met Franse nationaliteit, had een vals paspoort bij. Na controle bleek dat de man al werd gezocht voor soortgelijke misdrijven.