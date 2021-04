Collega acteurs reageren op overlijden  Rik Andries, Janine Bischops: "Spijt dat ik hem niet meer gezien heb"

"Op de set was hij stil", gaat Segal verder. "Eigenlijk was hij heel de tijd gedreven met zijn vak bezig, voortdurend in zijn rol. Tijdens de pauze kon hij heel geestig zijn. Ik herinner mij menige slappe lach door zijn verhalen over theateranekdotes. En enorm charmant was hij ook. Maar als hij over zijn tuin begon, kwam hij pas echt op dreef."

Voor Segal was het toch schrikken toen het bericht over zijn overlijden kwam. "Het bericht van zijn overlijden raakt mij meer dan ik kan zeggen. Zo veel beelden komen mij terug voor ogen. Met verdriet in het hart maar met onvergetelijke herinneringen wens ik zijn vrouw en naaste familie heel veel sterkte. Rik , vergeten doe ik je nooit ."