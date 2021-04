Red Limburg doet ultieme oproep aan Vlaamse regering om regiovorming in Limburg te voorkomen

Mogelijk neemt de Vlaamse regering morgen een beslissing over de indeling van Limburg in drie referentieregio's. Het zijn regio's waarbinnen gemeenten in de toekomst moeten gaan samenwerken. In Limburg bestaat daar veel verzet tegen, zowel een meerderheid van de burgemeesters als een heleboel middenveldorganisaties willen Limburg behouden als één samenwerkende regio. 'Red Limburg' doet daarom een ultieme oproep aan de Vlaamse regering om af te zien van de plannen.