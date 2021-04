De Wijers, Rivierpark Maasvallei, Kempen-Broek en Voeren willen landschapspark worden

Het vijversgebied De Wijers is 26.000 hectare groot en strekt zich uit van Genk tot Bolderberg, het wordt momenteel volop ontwikkeld. "We spreken hier over een gebied met 1001 vijvers, zegt voorzitter Bert Lambrechts. "In Limburg weten al veel mensen hoe mooi het er is, maar het zou mooi zijn als we het gebied ook in de rest van Vlaanderen kunnen promoten. Daarvoor zou een erkenning als landschapspark een heel goede zaak zijn."