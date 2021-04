Rock voor Specials in Evergem opnieuw afgelast door corona

Rock voor Specials is een pop- en rockfestival voor mensen met een verstandelijke beperking, en hun begeleiders. Normaal zou het festival dit jaar plaats vinden op 30 juni en 1 juli. Maar door de aanhoudende coronacrisis is dat niet mogelijk, zeggen de organisatoren. “Het organiseren van een festival zoals het onze, volgens de vooropgestelde coronamaatregelen, vraagt heel veel aanpassingen. Wij zien het niet haalbaar om met die restricties een festival te organiseren dat geen onrecht doet aan ons concept. En voor minder doen we het niet.”