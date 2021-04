Rubenskasteel in Elewijt wordt onderdeel van Vlaams kastelennetwerk

"Het Steen in Elewijt, want zo heet het Rubenskasteel officieel, heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot de 11 de eeuw", vertelt Stef Gits van Toerisme Vlaanderen. "De schilder Peter Paul Rubens heeft het kasteel gekocht in 1635, hij heeft het prachtig gerenoveerd en hij heeft er ook zelf gewoond tot aan zijn dood in 1640. Wij hebben met Toerisme Vlaanderen het kasteel aangekocht om er samen met andere kasteeldomeinen een Vlaams kastelennetwerk van te maken voor toeristen uit binnen-en buitenland."