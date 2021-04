Rusland kondigt terugtrekking van duizenden militairen langs de grens met Oekraïne aan, spanning neemt wat af

De voorbije weken had Rusland tienduizenden militairen in paraatheid gebracht langs de oostgrens van Oekraïne, op het bezette schiereiland Krim en in de Zwarte Zee. Oekraïne vreesde voor een Russische aanval, zeker nu de incidenten met de pro-Russische rebellen in het oosten van het land leken te escaleren. De westerse mogendheden hadden Rusland gewaarschuwd om Oekraïne niet aan te vallen.