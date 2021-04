Geopolitieke spanningen in de ruimte: Rusland verlaat het ISS en plant bouw eigen ruimtevaartstation

Ook in de ruimte zijn de geopolitieke spanningen te voelen. De band met het Westen vetroebelde nog meer nadat Rusland het monopolie op bemande vluchten naar het ISS was verloren door een geslaagde missie van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van de Amerikaan Elon Musk. Rusland lijkt zich eerder te richten tot China als potentiële partner in zijn ruimtevaartprogramma. In maart kwam het tussen de twee landen al tot een overeenkomst over een gezamenlijke maanmissie.