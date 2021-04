Syrische raket is neergekomen in de buurt van kernreactor van Dimona in het zuiden van Israël

Israëlische militaire experten maken zich nog niet te veel zorgen. Had Syrië Dimona willen aanvallen, dan had het wellicht andere en zwaardere raketten zoals Scuds gebruikt. De raketexpert Uzi Rubin heeft aan het Britse persagentschap Reuters gezegd dat de SA-5 wellicht van zijn koers is afgeweken en daarom door de mazen van het net is geglipt. "Het traject van een afgeweken luchtdoelraket is erg moeilijk te volgen", aldus Rubin. Toch toont het voorval aan dat geen enkel antiraketsysteem waterdicht is.

Het is overigens niet de eerste keer dat Syrië een raket afschiet op Dimona. In 2014 was dat ook al het geval en ook toen sloeg Israël meteen terug met lucht- en raketaanvallen. Dimona omvat een reactor en een nucleair onderzoekscentrum. Algemeen wordt aangenomen dat Israël daar technologie voor kernwapens ontwikkelt, maar het land ontkent dat.