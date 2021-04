Belgische olympische paarden op de loopband in hittekamer: "Klimaat Tokio nagebootst"

Zijn onze toppaarden klaar voor de Olympische Spelen in Tokio deze zomer? Dat is uitgebreid getest in een speciale hittekamer aan de Universiteit van Luik. "Mijn paard Delux moest een kwartier op de loopband staan in een kamer met dezelfde klimaatomstandigheden als in Tokio", vertelt topruiter Niels Bruynseels in "Start Je Dag. "Om de paar minuten namen ze bloed en keken ze of er verzuring of hartritmestoringen opdoken", vertelt hij in "Start Je Dag". "Gelukkig bleek hij perfect in orde".