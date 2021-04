Tyrannosaurussen waren dan toch sociale dieren maar ze stapten wel trager dan gedacht

Suarez is hoogleraar aardwetenschappen aan de University of Arkansas en een van de auteurs van de nieuwe studie. Van het onderzoeksteam maakten verder onderzoekers van het U.S. Bureau of Land Management (BLM), het Denver Museum of Nature and Science, het Colby College of Maine en de James Cook University in Australië deel uit.

De studie onderzocht een unieke vindplaats in het Grand Staircase-Escalante National Monument die de 'Rainbows and Unicorns Quarry' (regenbogen en eenhoorns groeve) genoemd wordt en die volgens de onderzoekers zelfs de verwachtingen heeft overtroffen die haar kleurrijke naam oproept.

"Plaatsen zoals de Rainbows and Unicorns Quarry, die inzichten verschaffen in het mogelijke gedrag van uitgestorven dieren, zijn bijzonder zeldzaam en moeilijk te interpreteren", zei tyrannosaurus-expert Philip Currie, een vermaarde Canadese paleontoloog die niet aan de studie heeft meegewerkt.

"Traditionele opgravingstechnieken, aangevuld met de analyse van zeldzame aardmetalen, van stabiele isotopen en van de concentraties aan houtskool tonen overtuigend aan dat vier of vijf Tyrannosauridae bij dezelfde gebeurtenis gestorven zijn op de Rainbows-site. Het lijdt geen twijfel dat deze groep samen omgekomen is, wat een verdere bijdrage levert aan de groeiende hoeveelheid aanwijzingen dat Tyrannosauridae in staat waren met elkaar om te gaan in kuddes", zei Currie.