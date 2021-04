Uitbaters indoorpaintballterreinen schrijven open brief: "Ook binnen paintballen kan veilig, laat ons open"

Vorige week besliste het overlegcomité dat buitenactiviteiten met 10 personen vanaf 8 mei weer kunnen doorgaan. Heel wat buitensporten zijn tevreden, maar voor de uitbaters van indoorpaintballterreinen is de maat vol. "Wij zijn al een jaar de dupe van de maatregelen. Wij kunnen ook op een veilige manier openen, vandaar de open brief", vertelt Deborah Vandermeulen, uitbater van Paintball Kortrijk.

In de open brief kaarten eigenaars van indoorpaintballterreinen in Kortrijk, Oostkamp en Diksmuide hun situatie aan. "Indoorpaintball gaat meestal door in grote fabrieksruimtes- of loodsen. De ruimtes worden industrieel verlucht en zijn dus coronaproof. Dat wij er niet met 10 mensen mogen spelen, maar dat er wel 100 mensen mogen werken, is voor ons onbegrijpelijk", voegt Deborah toe. Met de open brief hopen de uitbaters op 8 mei groen licht te krijgen om de deuren te openen.