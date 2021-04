Vaccinatiecentrum Spoor Oost vraagt om alleen te komen: “Sommige mensen zien het als uitstap”

Ook vraagt dokter Stroobants om met de fiets of het openbaar vervoer te komen als dat kan. “Als je met de fiets kan komen, doe dat dan ook. Er is sowieso genoeg parkeerplaats voor auto’s, maar soms verloopt het binnen en buiten rijden van het vaccinatiedorp minder vlot. We hebben al een paar keer de politie moeten inschakelen om alles in goede banen te leiden. Anders is er te veel opstopping ter hoogte van de Binnensingel. Hoe minder wagens er dus zijn, hoe vlotter alles kan verlopen”, aldus dokter Stroobants.