Studie vindt "onzuiverheden" in sommige doses AstraZeneca-vaccin, mogelijk een oorzaak van zeldzame bijwerkingen 

Een Duits team van wetenschappers heeft onzuiverheden in het vaccin van AstraZeneca ontdekt. "Het vaccin van AstraZeneca wordt gemaakt in bepaalde cellen in een kweekvat. Die cellen produceren eigenlijk het vaccin. Vanuit die cellen en in de voeding van die cellen kunnen er een aantal onzuiverheden of eiwitten inzitten", legt viroloog Johan Neyts uit in "De wereld vandaag".

De wetenschappers vermoeden dat de eiwitten of onzuiverheden die in sommige doses van AstraZeneca zitten, bij een klein aantal mensen na inspuiting de bloedplaatjes activeert. "De bloedplaatjes zijn betrokken bij de wondheling. Als je valt op je knie, zorgen de bloedplaatjes ervoor dat de bloeding stopt. De overactivatie van de bloedplaatjes kan ervoor zorgen dat er bloedklonters ontstaan, met een trombose als gevolg", aldus Neyts.

Onzuiverheden zijn heel minieme hoeveelheden van bepaalde eiwitten die ook in ons lichaam voorkomen. "Als die worden ingespoten in de spieren veroorzaken die bij een klein aantal mensen een soort van ontstekingsreactie met als gevolg de stimulatie van de bloedplaatjes. Het gaat over een heel klein percentage van mensen."