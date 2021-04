Vilvoorde wil gaan vaccineren in buitenwijken: "Zodat ook minderheidsgroepen gevaccineerd geraken"

"We weten nog niet exact in welke buurten de vaccinatiebereidheid laag is en in welke wijken het beter loopt", zegt de burgemeester. "En we moeten ook nog bekijken op welke manier we vaccinaties op lokaal niveau kunnen organiseren. We zouden dat kunnen doen via de huisartsen. Maar dat kan ook met de mobiele vaccinatieteams die nu al op pad gaan naar woonzorgcentra bijvoorbeeld. Die mobiele teams zouden ook naar de buurtdienst of het cultuurcentrum in een kwetsbare wijk kunnen rijden om daar te vaccineren."