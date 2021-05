Buurtwegenactivist krijgt schadevergoeding van rechtbank, maar wil minnelijke schikking met Glabbeek

Toch kreeg burgemeester Peter Reekmans van Glabbeek gisteren meteen een voorstel tot minnelijke schikking van Van Damme in zijn mailbox. "In zijn e-mail zegt hij dat het verder oplopen van schade-eisen onmiddellijk kan stopgezet worden in ruil voor onmiddellijke betaling. Dit is pure chantage en afpersing. Zijn e-mail zegt eigenlijk alles: het gaat de man niet over trage wegen, maar over geld", haalt Reekmans scherp uit. De rechter in Leuven oordeelde echter in het voordeel van Van Damme, wat de schadevergoeding betreft. Enkel de hoogte van die vergoeding moet nog worden bepaald. Met de vraag van Van Damme om bijkomende dwangsommen op te leggen, ging de rechtbank niet akkoord. "Blijkbaar is geld storten op zijn persoonlijke bankrekening ineens voldoende om miraculeus het probleem van verdwenen trage wegen definitief te kunnen oplossen", houdt Reekmans vol.

Maar in de e-mail vraagt Van Damme wel degelijk ook "afspraken over betere prestaties in de toekomst" in verband met de voetwegen als voorwaarde voor de minnelijke schikking. Toch gaat de gemeente Glabbeek bekijken of ze nu een strafklacht tegen Van Damme kan indienen.