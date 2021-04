Kunstencentrum Vooruit zet zoektocht naar nieuwe naam voort, gebouw blijft wel De Vooruit heten

Toch is het kunstencentrum diep geraakt door het zware protest dat de afgelopen week tegen de naamsverandering uitbrak. "We zijn overweldigd door kritiek, maar het toont ook mooi hoe Vooruit leeft bij de mensen en dat al generaties lang."

Als tegemoetkoming aan dat protest en aan de Gentenaars is nu beslist dat het gebouw, de fysieke plek, De Vooruit zal blijven heten. Maar er komt dus wel een nieuwe naam voor de werking van het kunstencentrum. Die is vandaag nog niet bekendgemaakt.

Je kunt de situatie waar het kunstencentrum Vooruit naartoe wil vergelijken met dat van het kunstencentrum Bozar in Brussel. Dat was voor 2002 ook bekend als het Paleis voor Schone Kunsten, het gebouw waarin het gevestigd was. In 2002 is de naam van de overkoepelende culturele werking veranderd in Bozar, maar bleef ook de naam Paleis voor Schone Kunsten bestaan als naam voor het gebouw.

Bekijk de Facebook-post van Vooruit en lees daarna verder: