Vorig jaar 18 procent méér elektrische fietsen verkocht, maar minder gewone stadsfietsen en speed pedelecs

“Vooral de (gewone) elektrische fiets ging vlot over de toonbank: er werden 34.774 e-bikes méér verkocht, tot een totaal van 228.400 of 38,6% van de verkoop. Toppers zijn de robuuste e-bikes met buitenversnellingen en e-stadsfietsen met naafversnellingen. Ook de klassieke en de elektrische mountainbike zitten in de lift, wat voor Traxio een duidelijk teken is dat er vaker sportief gefietst wordt.

De verkoop van elektrische fietsen (+18 procent) verliep vooral via de vakhandel en minder online, bij grote sportwinkels, supermarkten, doe-het-zelfzaken of via direct marketing-verkoop. Voor deze fietsen, die soms tot duizenden euro’s kunnen kosten, gaat de Belg toch liever langs bij een specialist.