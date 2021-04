BEKIJK - Vrouw van Belgische ambassadeur in Zuid-Korea slaat winkelbediende in gezicht, ambassadeur biedt excuses aan

De vrouw van de Belgische ambassadeur paste in de winkel verschillende kledingstukken. Toen ze de winkel uitstapte werd ze aangesproken door de winkelbediende. Die dachten, onterecht, dat de vrouw mogelijk kledij probeerde te stelen.



Daarop onstond een ruzie waarbij de vrouw van de Belgische ambassadeur een winkelbediende hard in het gezicht slaat. Het incident werd vanuit verschillende hoeken gefilmd door bewakingscamera's.



De Belgische ambassade in Seoel zegt dat ze meewerkt aan het politieonderzoek. De Belgische ambassadeur, Peter Lescouhier, excuseert zich voor het gedrag van zijn vrouw. "Wat er ook speelde, dit kan niet". De vrouw geniet diplomatieke onschendbaarheid, maar zou sinds het incident ziek zijn, en opgenomen zijn in een ziekenhuis.

BEKIJK: Bewakingscamera's leggen vast hoe de vrouw de winkelbediende in het gezicht slaat