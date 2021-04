Waarom de dood van de president van Tsjaad de wereldleiders zorgen baart

Tsjaad is onder Idriss Déby een belangrijke pion geworden op het schaakbord dat de Sahelregio is. Waar chaos dreigde, stuurde hij z'n leger. Déby stond bekend als een uitstekend militair strateeg en zijn leger als één van de beste, meest geharde in Afrika.

Déby was bijvoorbeeld net belangrijke onderhandelingen aan het leiden in de Centraal-Afrikaanse Republiek, dat nu zomaar weer in een burgeroorlog zou kunnen verglijden. In de hoofdstad Bangui houden ze nu hun hart vast.

Voor de internationale gemeenschap was Déby een betrouwbare partner. Ze vergaven hem de corruptie (hij zou een groot deel van de olie-inkomsten van Tsjaad zelf hebben opgestreken) en schendingen van de mensenrechten, want hij zorgde voor stabiliteit in een ontvlambare regio.