Waregemnaar Thomas Ryckewaert speelt in succesreeks The Serpent op Netflix: "Ik krijg berichtjes vanuit Amerika dat ze mij gezien hebben"

Thomas is zelf een serie aan het schrijven, een werk van lange adem. De eerste aflevering is klaar. “Het gaat over een jongen die opgroeit in een klein West-Vlaams dorp en daar een trauma meemaakt. Hij gaat in het buitenland wonen en keert 30 jaar later terug wanneer zijn vader sterft. Dan komt hij erachter dat het werkelijke trauma niet matcht met zijn herinneringen. Daarnaast speel ik nog in een Netflixserie mee, die in Scandinavië wordt opgenomen. Het theaterwerk ligt stil, maar filmen gaat gelukkig wel door in deze tijden. Als de opnames in het buitenland zijn, moeten we de quarantaine er wel bijnemen."