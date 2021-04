Is het nu beter dan of beter als?: "Taalkundig gezien kan je niet zeggen dat het ene beter is"... als het andere

“Nooit had ik een betere vriend als Benjamin.” Is dat nu juist of fout? Je zou denken dat het fout is en dat het “dan Benjamin” moet zijn. Maar volgens de nieuwe versie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) - die enkele dagen geleden is voorgesteld - zijn ‘dan’ en ‘als’ evenwaardig. "In grammatica is het vaak geen kwestie van juist of fout", klinkt het bij linguïst Timothy Colleman (UGent) in "Nieuwe feiten" op Radio 1.