Wim Willaert promoot stickeractie Rode Kruis in Nieuwpoort: "Die mensen doen zo'n zinvol werk"

De stickers worden online verkocht in een beperkt aantal verkooppunten, zoals in het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad. Omdat er niet op de kruispunten verkocht mag worden, zal de actie wellicht minder opbrengen dan andere jaren. Daarom koppelt Wim Willaert zijn naam graag aan het Rode Kuis. "Die mensen doen zo'n zinvol werk doen", zegt hij. "Als er een festival is, dan is het Rode Kruis daar. Of het nu om een pleister te leggen is of om iemand te reanimeren. Om dat te kunnen doen, hebben ze geld nodig. Daarom heb ik die vraag aanvaard en samen met de burgemeester van Nieuwpoort stickers gekocht. Hij was vroeger trouwens mijn tekenleraar. Het was leuk om die man nog eens terug te zien."

De stickers zijn dit jaar in het thema van "25 jaar studio 100" en kosten 5 euro per stuk.