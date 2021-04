Babs Gons en Paul Demets eerste winnaars "Poëziesterren" in secundair onderwijs 

Het initiatief "Poëziesterren" zou de taalgevoeligheid van jongeren moeten prikkelen, volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts: "Jongeren vinden niet altijd zelf de weg naar gedichten. Dus dan brengen we de gedichten naar hen. Zo voeden we liefde voor taal en plezier met taal." De winnende poëten kregen niet enkel een zilveren sterballon cadeau, hun winnende gedichten worden ook vereeuwigd op posters die binnenkort in alle deelnemende klaslokalen een ereplaatsje krijgen.