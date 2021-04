Zoekactie naar man die te voet wegvlucht van politiecontrole in Drogenbos

Aan het op- en afrittencomplex van de Brusselse ring, op de grens van Ruisbroek en Drogenbos, werd gisterennamiddag massaal gezocht naar een man die te voet gevlucht was na een politiecontrole. "De man was met zijn auto aan de kant gezet voor een routinecontrole", vertelt commissaris Steven De Rycke van de politiezone Zennevallei. "Maar plots sloeg hij te voet op de vlucht. Hij liep richting het struikgewas aan het op- en afrittencomplex van de ring."

Onmiddellijk werd versterking ingeroepen. Er werd onder andere met speurhond gezocht en ook de helikopter van de Federale Politie kwamen mee zoeken, maar zonder resultaat. "In de auto werd een document met foto teruggevonden", zegt De Rycke. "De persoon waarvan we denken dat hij de bestuurder was, blijkt geen rijbewijs te hebben en is bekend bij de politie. Er werd tegen hem een proces-verbaal opgesteld omdat hij zonder rijbewijs reed." Het is nu aan de politierechtbank in Halle om de man op te roepen en voor de rechter te laten verschijnen.