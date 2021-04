Zuster-overste stelt heropbouw na kloosterbrand in Heule in vraag: "Kapel was groot voor zo'n kleine groep"

De ravage na de brand is enorm, niet alleen in de kapel, maar ook in de aangrenzende vleugel. “Alles in de kapel is vernield. Alleen 2 beelden hebben de brand overleefd. Emotioneel is dat een erg zware klap. Vooral de dag zelf had iedereen het moeilijk, maar nu ook nog altijd”, zegt zuster Riet.

Maar de steun vanuit de dorpsgemeenschap is groot. “De telefoon stond niet stil. Zoveel reacties had ik nooit verwacht. Mensen willen geld, materiële zaken, onderdak geven. Maar eerlijk gezegd: we zijn misschien wel veel kwijt, maar we zijn niet arm. We hebben nog een dak boven het hoofd, eten en genoeg mensen die ons omringen. We zijn wel onmachtig, ontredderd en ontheemd nu we onze stek kwijt zijn. Maar wat stelt dat voor in vergelijking met wat je dagelijks op televisie ziet?"